Sindaco Bonefro positivo al Covid, lo chiarisce lui stesso su Facebook

È positivo al covid-19 il sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagano. È lui stesso a comunicarlo, attraverso il suo profilo Facebook, spiegando di essersi recato a fare il tampone molecolare e di avere avuto oggi l’esito. Il primo cittadino del Comune, dove oggi si registra un unico caso di positività che è appunto il suo, si trova in isolamento domiciliare già da alcuni giorni perché, spiega, “all’insorgenza dei sintomi mi sono trasferito in un abitazione in cui sto da solo”.

Il Municipio è stato sanificato per ragioni precauzionali, visto che l’ultima volta che Montagano ha frequentato il palazzo comunale è stato diversi giorni fa e quel giorno non aveva alcun sintomo. “Non ho idea – aggiunge – di come possa essere avvenuto il contagio, ho sempre rispettato le norme precauzionali”.

Il Sars-Cov-2, soprattutto nelle sue declinazioni ovvero varianti, è purtroppo molto facile da contrarre e questa ne è l’ennesima dimostrazione, a riprova di chi è scettico o minimizza il rischio. La popolazione di Bonefro è intervenuta con commenti per fare al sindaco un grande in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione, al quale ci associamo.