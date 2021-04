VENERDI’ 16 Cieli in larga parte coperti in questa vigilia di fine settimana segnata da un’atmosfera che si farà via via più instabile. Oggi non sono previste piogge e ci sarà anche qualche spazio soleggiato per lo più nella prima parte della giornata. Ancora sotto la media le temperature che non andranno oltre i 14/15 gradi. Insomma, continuiamo ad avere una primavera latitante, sintesi perfetta di una stagione di passaggio dall’inverno all’estate non ancora caratterizzata da una vera figura di alta pressione capace di mandare via l’aria più fredda che sta rendendo così variabile il quadro meteorologico di queste settimane.

SABATO 17 Ancora fortemente dinamico il quadro meteorologico: il sabato che ci attende sarà caratterizzato da una vasta copertura nuvolosa che non dovrebbe essere accompagnata da piogge. Rare, ma sempre gradite, le schiarite. Lievemente in calo la colonnina di mercurio

DOMENICA 18 E arriviamo alla fine di questo weekend in cui la circolazione ciclonica che sta segnando il contesto meteorologico giunge all’apice con piogge sparse e a tratti anche intense. Venti più vivaci porteranno una ulteriore nota di instabilità: se il mattino sarà tutto sommato gradevole e anche soleggiato dal primo pomeriggio arrivano temporali a guastare questa domenica che continuerà ad essere bagnata fino a sera, seppur non in maniera continua, e con temperature sotto la media.