Prosegue potatura di alberi a Termoli: le strade interessate

Il Consorzio Stabile Terra, impresa affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Termoli, per questa settimana compresa tra l’8 marzo e venerdì 13 marzo effettuerà delle potature sulle alberate stradali, principalmente caratterizzate dalla presenza di esemplari di alto fusto quali platani, pioppi e pini domestici.

Le vie interessate sono via Firenze e via Asia (completamento), viale Trieste, via Montecarlo. Verranno effettuati altresì interventi di potatura in prossimità della Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Tali interventi, programmati e concordati con l’ufficio Ambiente del comune di Termoli, rientrano nell’ambito della definita pianificazione di cui alla legge n. 10/2013 e nel rispetto del Decreto del Ministero dell’ambiente del 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, con il precipuo fine di migliorare l’assetto strutturale degli esemplari arborei presenti nel tessuto urbano della città e, nel contempo, attuare forme di sostenibilità ambientale con il recupero degli scarti di lavorazione (ramaglie) da utilizzare come sottoprodotti delle lavorazioni quali cippato e compost, da riutilizzare successivamente come ammendante nelle varie aree verdi pubbliche.