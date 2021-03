Pannelli si staccano dalla galleria Vazzieri: automobilisti ‘miracolati’ e traffico deviato

Questa mattina, 5 marzo, tre pannelli di rivestimento si sono staccati dal soffitto della galleria Vazzieri di Campobasso creando disagi alla circolazione sulla tangenziale Est, al chilometro uno. Per fortuna, nessun veicolo transitava quando è avvenuto il distacco. Sul posto la Polizia Municipale, i Vigili del fuoco e l’Anas.

Il traffico è stato prima bloccato per poi essere deviato, per chi arrivava da Napoli verso il capoluogo, in direzione centro città. Circolazione garantita dunque solo in un senso sotto alla galleria. L’operazione di rimozione e messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco è durata quasi un’ora. Le lastre tra l’altro erano abbastanza pesanti, soprattutto una, e sono state portate via dall’Anas.

Non si è ancora capito il motivo di questo ‘incidente’ ma c’è chi ipotizza che i pannelli ‘a onduline’ possano essere stati toccati e quindi danneggiati da un camion in transito che magari trasportava un mezzo meccanico sporgente. Ma è solo un’ipotesi.

Come detto, la buona notizia è che nessun veicolo percorreva quel tratto di galleria nel momento in cui le coperture sono cadute sull’asfalto.