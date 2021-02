Zona rossa, il Soa chiede sicurezza e proclama 4 giorni di sciopero alla Fiat

Il Sindacato operati autorganizzati ha proclamato uno sciopero da oggi e fino a domenica 14 febbraio alla Fiat Stellantis di Termoli per chiedere di fermare la produzione considerata la Zona rossa e i contagi già riscontrati all’interno della fabbrica.

“Sulla scia dell’anno scorso, già sotto spinta di Confindustria – accusa il Soa – le aree rosse covid addirittura diventano verdi lavorativamente, nelle categorie essenziali come per magia rientrano forzatamente anche le multinazionali e tutte le altre categorie metalmeccaniche, certo vale più un bullone che la sicurezza degli operai e delle loro famiglie, sembrerebbe che il problema economico nazionale é tutto sulle nostre spalle, sui lavoratori, oltre il rischio per la salute c’é la beffa anche per i precari che hanno perso il lav oro, i disoccupati e naturalmente sulle piccole partite Iva, piccoli commercianti e artigiani, la pandemia diventa strumento di fatto del capitalismo”.

Secondo il sindacato il presidente della regione Molise nonché delegato all’emergenza covid in questi giorni decreta zona rossa tutta l’area del basso Molise, il problema che questo provvedimento giá in ritardo non è altro che un copia-incolla di quello delle festività natalizie che aveva lo scopo di non far riunire familiari evitare di creare assembramenti nelle case e per le strade, ben altra cosa dovrebbe essere la chiusura totale di tutte le attività non necessarie soprattutto se parliamo di produzioni meccaniche e altro, intanto anche il sindaco di Termoli non ha agito in questo senso, come la prefettura e la asrem interpellati da noi lunedì scorso”.

Il Soa rimarca che “si continua a far spostare da tutta la regione i lavoratori che si recano a Termoli in particolare presso la Fiat FCA che é la più grande azienda della Regione, quindi tutti in zona rossa, ricordiamo che il Governo ha stanziato ulteriori settimane di ammortizzatori sociali per il covid che proprio in questo caso noi riteniamo che siano necessarie applicarle per evitare il propagarsi del virus che in basso Molise da fonti ufficiali è stata riscontrata anche una variante inglese della malattia (in realtà la variante è del virus, non della malattia, ndr), non a chiacchiere bisogna dire di restare a casa, noi vogliamo tutelarci insieme alle nostre famiglie e per il bene di tutta la comunità”.

Da qui la decisione di scioperare. “Noi restiamo a casa, ci asteniamo nell’andare a lavorare e scioperiamo. Siamo pronti a ritirare la protesta solo quando le istituzioni e l’azienda decidono di retribuirci le assenze e di fermare tutto, non possiamo permetterci di perdere altri soldi per un diritto inalienabile, quello di mettere in prima linea la sicurezza e la salute collettiva.”

Lo sciopero alla Fiat di Termoli è proclamato da oggi 11 febbraio 2021 dalle 14 fino alle 22 di domenica 14 febbraio.