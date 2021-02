Non si hanno sue notizie da ieri pomeriggio, 1 febbraio. L’ultima volta che lo hanno visto erano circa le 16 e si trovava intorno casa sua, in contrada Bosco, a Gildone.

Vanno avanti senza sosta le ricerche di Michele Del Balso, 62 anni, sparito nel nulla nelle campagne tra Gildone e l’area del Fortore. E’ qui che gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), assieme ai carabinieri, hanno concentrate le ricerche.

Foto 2 di 2



A dare l’allarme è stato il fratello, di qualche anno più grande e col quale il 62enne viveva. Aveva trovato strano che Michele non fosse ancora tornato a casa e così, in serata, ha denunciato la scomparsa.

Foto 2 di 2



Sono ore di ansia nella famiglia Del Balso e anche in tutto il paese dove la voce si è sparsa velocemente al risveglio questa mattina: la zona della scomparsa è boscosa, la contrada in cui Michele e suo fratello sono residenti è lontana alcuni chilometri dal centro di Gildone. In più l’uomo ha problemi di salute e non si esclude che si sia allontanato senza riuscire a tornare indietro sulla strada di casa.

Le operazioni di ricerca sono proseguite tutta la notte e stanno continuando anche adesso: i cani molecolari del Cnsas sono già in azione da ieri e ne stanno giungendo altri da Campania e Abruzzo assieme anche a un elicottero per la ricerca delle persone scomparse. In questi casi la velocità è determinante e Michele ha già trascorso una notte all’addiaccio.