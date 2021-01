Il report settimanale

La campagna vaccinale, giunta alla sua seconda settimana, non cambia di passo. Intanto i dati dell'epidemia sembrano peggiorare e in particolare si assiste ad un costante aumento e di decessi legati al Covid e di ospedalizzazioni. Queste ultime sono state circa 5 al giorno, in totale 11 in più rispetto alla settimana precedente. L'inverno più duro del virus è iniziato