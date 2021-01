SABATO 23 Il weekend appena iniziato risente ancora della perturbazione che soprattutto nella giornata di ieri ha portato tanta pioggia sul Molise. Al mattino ancora qualche rovescio nella provincia di Isernia, altrove invece splenderà il sole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento, nuove piogge su Campobasso e il ritorno della neve a Campitello Matese. Sereno in serata e molto perturbato durante la notte con rovesci sparsi lungo i rilievi.

DOMENICA 24 Non sarà una domenica di tempo stabile, anzi, avremo una spiccata variabilità per tutto il giorno. Al mattino diverse piogge in entrambe le province, più asciutto sulla costa e su gran parte del basso Molise. Nel pomeriggio si abbatteranno diversi temporali (anche lungo il litorale adriatico) che tenderanno ad attenuarsi in serata e soprattutto durante la notte.