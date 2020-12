SABATO 12 Il sole torna a fare capolino tra le nuvole: inizia così il fine settimana anche se la tregua è solo passeggera in questo sabato che non sarà risparmiato del tutto dalla pioggia. Il Molise centrale, fino alla costa, godrà di ampi spazi soleggiati per gran parte del giorno mentre nella provincia di Isernia la copertura sarà più fitta. Poi, in nottata, il peggioramento con una debole perturbazione che toccherà la costa adriatica, i rilievi del Molise orientale, Fortore e l’area triventina.

DOMENICA 13 Tempo incerto anche in questa domenica di Santa Lucia: la giornata si apre con una debole pioggia in alto Molise mentre altrove sarà coperto o molto nuvoloso. Pochi spazi di sole ma un rischio pioggia basso fino alla sera quando tornerà un parziale sereno nei cieli molisani a partire dalla provincia isernina. La prossima settimana dovrebbe andare meglio con il ritorno dell’alta pressione che spingerà via la circolazione ciclonica che per tanti giorni è stata foriera di maltempo, freddo e anche qualche fiocco di neve in montagna.