Potenziare la medicina sul territorio, l’associazione La Fonte a confronto col sindaco Gravina

Un confronto diretto e ricco di spunti interessanti, da poter coltivare e sviluppare nel prossimo futuro, è quello che l’Amministrazione comunale di Campobasso, rappresentata dal sindaco Roberto Gravina e dall’assessore, Luca Praitano, ha avuto modo di tenere nei giorni scorsi, in modalità telematica, con l’Associazione La Fonte.

L’Associazione La Fonte, attraverso i suoi rappresentanti, ha esposto nel dettaglio al sindaco Gravina le sue proposte, già fatte pervenire a diverse amministrazioni comunali, tese a perseguire un nuovo progetto sociale, ambientale e sanitario per tutelare la salute dei molisani e quella del loro territorio, mettendo al centro dell’attenzione, per l’appunto, la medicina territoriale e la sua riorganizzazione. Presente all’incontro anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo.

“Le direttrici che traccia l’analisi progettuale sviluppata dal gruppo dei componenti dell’Associazione La Fonte e che abbiamo avuto modo di valutare insieme in questo primo incontro, – ha dichiarato il sindaco Gravina – hanno il merito di ricondurre l’attenzione di amministratori, istituzioni e opinione pubblica locale, sul tema della medicina territoriale. Una riflessione accurata su questo argomento e su come vada affrontato senza preconcetti, va condotta, all’interno e all’esterno delle istituzioni, con il preciso intento di fornire un servizio alla collettività, alimentando un dibattito costruttivo in grado di giungere ad una sintesi il più possibile condivisa di un modello operativo, in ambito sanitario, che non si limiti a discutere di ospedalizzazione ma ponga in risalto le potenzialità insite in una riorganizzazione e in un potenziamento della medicina territoriale.”

“Spesso si sente parlare di “medicina del territorio” e di “integrazione socio-sanitaria”, ma cosa sono realmente e quali benefici possano portare al nostro sistema sanitario queste azioni di programmazione non è forse chiaro a tutti. – ha dichiarato l’assessore Praitano – Invece, mai come ora, è importante discuterne e tentare di massimizzare la diffusione di questi aspetti nell’opinione pubblica, perché si cominci a leggere il bugiardino che spiega l’uso corretto della Sanità. L’Associazione La Fonte ha portato all’attenzione nostra e di altri soggetti istituzionali un focus che, partendo da quelle che sono delle importanti consonanze iniziali, ha questo obiettivo. Da parte nostra – ha aggiunto Praitano – c’è la volontà di intraprendere un percorso che porti la rappresentanza del Comune di Campobasso a rendersi parte attiva, speriamo, di un cambiamento di approccio nella programmazione sanitaria.”