Pietracatella, lunedì si torna in classe alla primaria e alle medie

Parla la dirigente scolastica

In relazione ai casi di contagio accertati in una classe della scuola media Colozza interviene la dirigente scolastica Rizzo: "Non c'è nessun cluster, sono casi isolati". In attesa dei tamponi sui ragazzi della 9 classi messe in quarantena dopo aver avuto contatti con un prof positivo la preside dice: "Non è un provvedimento drastico".