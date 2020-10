Uomo scomparso da diverse ore da Serracapriola, appello a collaborare

Il focus

L'approfondimento sulla situazione debitoria dell'ente di via Montegrappa, i cui conti sono in rosso a causa dei mancati introiti derivanti dal pagamento degli affitti. A non versare la quota mensile non sono solo famiglie indigenti, ma anche persone in vista e rappresentanti della politica. E' il caso di un consigliere comunale che lavora con il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale