Il panettone è uno dei dolci simbolo del Natale. E’ vero: è ‘nato’ in Lombardia e in particolare a Milano, ma anche in Molise può vantare produttori che si stanno facendo conoscere in tutta Italia. E’ il caso dei Fornai Ricci, attività di Montaquila (provincia di Isernia), che è tra i finalisti del concorso nazionale Mastro Panettone nelle categorie ‘miglior panettone artigianale’ e ‘miglior panettone artigianale creativo al cioccolato’.

La manifestazione ‘Goloasi.it’ premia i panettoni artigianali più buoni dell’anno e nel 2020 anche i pandori si avvia verso la fase finale. Conclusa la prima parte di degustazioni a cura della commissione tecnica, sono stati definiti e ufficializzati i lievitati finalisti: 26 per la categoria ‘Miglior panettone artigianale tradizionale’, 20 per quella ‘Miglior panettone artigianale cretino al cioccolato’ e 14 per la nuova categoria ‘Miglior pandoro artigianale’.

I finalisti sono stati decretati a seguito degli assaggi di 150 panettoni tradizionali, 116 al cioccolato e 38 pandori, con una serie di punteggi ex aequo che hanno allungato la lista dei lievitati in finale rispetto a quanto previsto dal regolamento. Visto l’alto livello qualitativo di panettoni e pandori in concorso non è stato facile per i giudici definire la lista dei finalisti, stilata dopo quasi una settimana di assaggi che hanno permesso di valutare i prodotti sulla base di alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disciplinare, creatività (per il panettone al cioccolato), peso, aspetto visivo dei lievitati interi e tagliati, gusto, sofficità e profumo.

Si attende ora la degustazione finale che si svolgerà lunedì 9 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari a partire dalle ore 10:30 e nella quale, viste le restrizioni in atto, non sarà prevista la presenza di pubblico ma solo la partecipazione dei finalisti.