Un bambino della scuola dell’infanzia di San Martino in Pensilis è risultato positivo al tampone e il Comune ha disposto la chiusura dell’istituto, in via precauzionale, per lunedì 12 ottobre.

La notizia è stata portata a conoscenza della cittadinanza dall’Amministrazione che, con apposita ordinanza sindacale (la numero 34 di oggi 9 ottobre), ha disposto la chiusura della materna dell’Istituto comprensivo ‘John Dewey’.

“Uno degli alunni frequentanti una classe della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo ‘John Dewey’ di San Martino in Pensilis è risultato positivo al Covid-19 a seguito di tampone orofaringeo”. Dunque la decisione del sindaco Gianni Di Matteo: “per motivi di prevenzione, igiene e sanità pubblica, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020, in via precauzionale, per consentire l’indagine epidemiologica in corso e per gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione, salvo nuove disposizioni”.

Ma oltre al bambino c’è un ulteriore caso. Così il primo cittadino: “Questa mattina sono stati comunicati gli esiti dei tamponi effettuati mercoledì relativi ai familiari del nostro concittadino positivo al Covid 19 da martedì 6 ottobre: due di loro sono risultati positivi. Le loro condizioni di salute sono buone.

Uno dei positivi è un bambino e frequenta la scuola dell’infanzia; il suo ultimo giorno di frequenza è stato venerdì 02 ottobre”.

In sostanza i due nuovi contagi emersi oggi sono stretti contatti del positivo emerso il 6 ottobre. Va precisato che tutti e tre erano in isolamento da giorni e lo stesso bambino è stato a scuola l’ultima volta il 2 ottobre scorso, una settimana fa. L’esigenza di fare i tamponi a tutta la classe, alle maestre e al personale scolastico della Materna ha spinto però verso la decisione della chiusura temporanea dell’istituto.

“In accordo con Asrem – prosegue la comunicazione del sindaco Di Matteo -, si è ritenuto opportuno procedere domani mattina alla effettuazione dei tamponi ai bambini, alle maestre della sezione frequentata e al personale addetto.

In via cautelativa e in attesa degli esiti dei tamponi orofaringei è stata disposta la chiusura della scuola dell’Infanzia dell’Istituto John Dewey di San Martino per la giornata di lunedì 12 ottobre.

Ad oggi, sono 6 i nostri concittadini positivi al Covid 19, a loro va tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione”.

Nel paese bassomolisano salgono dunque a 6 i nuovi casi di contagio ma è la prima volta che uno di questi riguarda un minore.