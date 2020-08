Dalle rivolte di Parigi alla Napoli anni ’70: l’ideale viaggio noir di Kiss Me Deadly

Il noir come filo conduttore. Torna per il sesto anno consecutivo la rassegna cinematografica ‘Kiss Me Deadly’, organizzata dall’omonima associazione e prodotta da Fondazione Molise Cultura. Cinque serate d’autore che andranno in scena sulla terrazza del Palazzo Gil a Campobasso. Tre opere prime e due opere seconde in programma per un’edizione in formato ridotto. Con tutte le doverose cautele che il periodo impone.

Questa mattina, 19 agosto, nella casa della cultura in via Milano, la presentazione del viaggio immaginario proporrà nella prima serata del 24 agosto il film del 2019 ‘I Miserabili’, che racconta i fatti accaduti nell’estate del 2018 a Parigi con le rivolte africane e arabe che misero a soqquadro la capitale francese all’indomani della vittoria del Mondiale. Premio della Giuria al Festival di Cannes, vincitore di 4 Premi Cesar, dell’European Film Award e del Premio Goya come Miglior Film Europeo dell’anno, candidato all’Oscar.

Il 25 sarà la volta di ‘Queen&Slim’: uscito sei mesi prima dell’assassinio di George Floyd, il film dell’esordiente Melina Matsoukas anticipa la recente, incandescente stagione del movimento Black Lives Matter. E ancora, la Corea degli anni ’80 raccontata in ‘Memorie di un assassino’, film del 2003: arriva sugli schermi italiani dopo 17 anni, a seguito degli Oscar vinti da ‘Parasite’. E’ ispirato alla vera storia del primo omicida seriale coreano noto, attivo tra il 1986 e il 1991 nella provincia di Gyeonggi.

Quarta serata, 27 agosto, con la proiezione di ‘Motherless’, in cui il protagonista è un detective privato affetto dalla sindrome di Tourette (tic motori e fonatori). Per arrivare a una stilizzata Napoli anni ’70 con ‘5 è il numero perfetto’ interpretato da Toni Servillo, Carlo Buccirosso e Valeria Golino. Cinque storie drammatiche che parlano linguaggi diversi e che attraversano scenari molto eterogenei: noir classico, psycho-thriller orientale, graphic novel italiano.

In apertura della kermesse verrà presentato il numero 1 di Ossidiana, la rivista antologica a fumetti autoprodotta dal collettivo di autori molisani NoiRexist, associazione ricreativo-culturale che ha l’obiettivo della promozione e dello sviluppo della cultura del fumetto, attraverso la pubblicazione della rivista autoprodotta Ossidiana e l’organizzazione di eventi incentrati sul fumetto a 360 gradi, come workshop, presentazioni e conferenze. KMD 2020 accoglierà una mostra con i lavori firmati dai fumettisti NoiRexist.

Come si fa per partecipare? Il biglietto per la singola serata costa 5 euro, l’abbonamento per tutte le proiezioni 20. I posti sono numerati e la prenotazione va fatta obbligatoriamente. La prevendita on-line degli abbonamenti sarà attiva fino al 24 agosto, mentre dal 20 agosto sarà possibile acquistare i biglietti del primo film in programmazione. Per farlo, bisogna cliccare questo link https://www.amtm.it/qr01.php per essere indirizzati alla pagina della prenotazione. In alternativa, è possibile inquadrare il QR code allegato con la fotocamera dello smartphone. I biglietti degli altri film saranno in prevendita, sempre on-line, dalla mezzanotte del 24 agosto e fino a un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo. Sarà inoltre possibile acquistare gli abbonamenti anche presso il botteghino che sarà allestito in Piazza della Vittoria dal 17 al 21 agosto dalle 19 alle 21, mentre dal 24 agosto sarà aperto il botteghino presso il Palazzo Gil di via Milano sempre dalle 19 alle 21.