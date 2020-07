Nessun caso da 15 giorni in Molise e 3 nuovi guariti. Ma si va verso proroga dell’emergenza

Non ci sono nuovi casi di Covid-19 in Molise da 15 giorni consecutivi. Anche oggi 10 luglio le notizie che arrivano dall’Azienda sanitaria regionale sono oltremodo confortanti. Dei 147 tamponi processati nelle ultime 24 ore, nessuno ha dato responso positivo. Ma c’è di più, perchè da oggi ci sono altri tre pazienti guariti ufficialmente. Tutti e tre sono di Campobasso (di questi due sono del cluster rom che tanto ha preoccupato) e dunque il capoluogo scende a solo 5 casi attualmente positivi.

Non si può non tirare un sospiro di sollievo di fronte a questi dati. Ma è chiaro che non si può pensare alla fine tout court dell’emergenza pandemica. Peraltro proprio oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che potrebbe esserci la proroga dello stato di emergenza, che dal termine del 31 luglio potrebbe essere spostato a fine anno. Il timore di una seconda ondata alla base di questa decisione.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 12 i casi attualmente positivi (9 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 23324 i tamponi eseguiti di cui 21757 negativi. 1122 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 13 i pazienti in isolamento domiciliare (12) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 409 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (338 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 15 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 5 – ISERNIA 2 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 MACCHIAGODENA 1