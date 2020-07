Barca di San Basso: sorteggio a porte chiuse ma in diretta Facebook

Sorteggio a porte chiuse ma in diretta Facebook domani, venerdì 24 luglio, per decidere la barca che porterà in mare San Basso per una mini cerimonia in sostituzione della classica processione in mare la mattina del 3 agosto. La barca sorteggiata porterà a bordo le autorità per la deposizione della corona in ricordo di tutti i caduti del mare e quindi farà ritorno al porto.

Il sorteggio è in programma alle 19 nella sala consiliare del Comune di Termoli. Saranno presenti il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino Monsignor Gianfranco De Luca, il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Massaro, don Gabriele Mascilongo, i rappresentanti dell’associazione San Basso 7.0 e delle associazioni di categoria.

L’evento si svolgerà a porte chiuse, potranno presenziare un solo rappresentante per ogni imbarcazione iscritta al sorteggio e gli organi di stampa. Tuttavia è prevista la diretta Facebook sulla pagina del Comune di Termoli.