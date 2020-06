Vastogirardi divorzia con Farina, l’uomo del ‘triplete’ rossoblù e molisano d’adozione

Francesco Farina non guiderà il Vastogirardi nella prossima stagione. Una notizia che giunge abbastanza in maniera inaspettata dopo l’accordo di massima che era stato registrato qualche settimana fa con il presidente Di Lucente. Il tecnico di Caserta sarebbe in procinto di approdare in una piazza importante, si parla del Barletta. E la dirigenza non l’ha voluto trattenere a tutti i costi. Una sorta di divorzio consensuale.

L’allenatore, classe ’67, ha guidato in Molise anche Campobasso, Bojano e Isernia. Con la piazza matesina ha un rapporto molto stretto, lì ha vissuto stagioni entusiasmanti e indimenticabili. Come indimenticabile è il ‘triplete’ piazzato con i rossoblù nel 2014: campionato, coppa regionale e coppa nazionale. Col Campobasso ha conquistato due promozioni dall’Eccellenza alla D, una col Bojano, e ancora col Marcianise, col Cerignola e col Vastogirardi.

La società del Vastogirardi ha deciso di ridimensionare il budget per puntare a una squadra di giovani. E il presidente Di Lucente avrebbe voluto che Farina facesse in qualche modo da ‘chioccia’. Ma non sarà così. Si punta ora su un profilo giovane, magari anche proveniente dalla categoria superiore.

Farina resta legatissimo al Molise, dove si è trovato sempre benissimo sia sotto l’aspetto sportivo che personale. A lui non può che arrivare il grande in bocca al lupo da parte dei tanti che l’hanno apprezzato e continuano a seguirlo in ogni sua avventura.