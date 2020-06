Domenica messa all’ospedale Cardarelli: protocollo di sicurezza da rispettare

Con l’ordinanza numero 16 del 12 giugno, l’amministrazione comunale di Campobasso ha disposto che la celebrazione eucaristica di domani, 14 giugno alle ore 18, in programma nel piazzale posteriore dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, si svolga nel pieno rispetto delle normative in vigore con l’emergenza covid ed in particolare del Protocollo in ordine alla ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo del 7 maggio scorso.

In particolare, si ricorda che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni da parte dell’Arcidiocesi Campobasso-Boiano, in qualità di ente religioso organizzatore dell’evento: garantire il contingentamento dei partecipanti mediante ingresso controllato delle persone in accesso ed in uscita all’area, mediante percorsi dedicati e separati a garanzia del giusto distanziamento interpersonale e del numero massimo dei partecipanti consentito; osservanza, per tutto il personale organizzativo e per tutti i partecipanti, a vario titolo, alla celebrazione, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra ognuno, sia per le postazioni con posti a sedere che per coloro che seguiranno l’evento in piedi; bisogna indossare i dispositivi di protezione individuale quali mascherine a tutela delle prime vie respiratorie.