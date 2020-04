Tagliaquarantena, il pilates di Cida per rinforzare gambe e glutei

Sbagliato pensare che valga solo per le donne. Gli esercizi che propone l’insegnante di pilates moderno Cida Coutinho sono invece adatti anche agli uomini.

In questo video per la rubrica ‘Tagliaquarantena’, l’insegnante mostra come rafforzare gambe e glutei, nonché come allungare la colonna vertebrale.

Esercizi che sono utili e che possono essere fatti da tutti, con alcuni semplici accorgimenti, a casa.

