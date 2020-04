Obbligo di indossare la mascherina anche per chi entra o esce da Agnone

Obbligo di mascherine per chi entra ed esce dal Comune di Agnone e per tutti i non residenti che arrivano ad Agnone per motivazioni improrogabili. In questo caso la mascherina è obbligatoria da indossare per l’intera permanenza in territorio di Agnone.

I residenti del Comune che registra un nuovo importante cluster per il Covid 19 invece sono obbligati ad indossare la mascherina qualora escano fuori dallo stesso perimetro urbano. Il governatore della Regione Donato Toma ha firmato, come annunciato, l’ordinanza che stabilisce ulteriori misure restrittive in aggiunta a quelle statali.

Le persone residenti o dimoranti ad Agnone si devono dotare di mascherina durante la loro permanenza al di fuori del territorio; le persone che non risiedono nè dimorano ad Agnone devono indossare la mascherina durante tutta la loro permanenza sul territorio di Agnone.

La stessa ordinanza vale per i comuni di Pozzilli e Venafro per i quali è stata firmata la proroga delle misure restrittive ulteriori. Identica ordinanza vale per Montenero di Bisaccia, Riccia, e Termoli. Il mancato rispetto delle misure è punito con una sanzione amministrativa da 300 a 4mila euro, aumentata a un terzo se la violazione avviene mediante utilizzo di veicolo.