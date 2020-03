Trasporto, tir dal Nord e ritiro farmaci: Toma firma nuove ordinanze

Trasporto pubblico, ritiro farmaci e autotrasportatori di merci: sono questi gli oggetti delle tre ordinanze emanate dal Governatore Toma ieri 14 marzo, come ‘ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19’.

La prima prevede la revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale in corso. Dunque la programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotta, almeno nella misura del 50%. Allo stesso tempo sono ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano. Le direttive per loro sono: limitare il servizio ai soli collegamenti essenziali e in fasce orarie prestabilite (5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00); è escluso naturalmente il servizio delle corse scolastiche, stante la chiusura delle scuole; restano i servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione.

Inoltre ogni azienda è obbligata a trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione dell’ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità, i programmi di esercizio rimodulati, con una relazione che descriva le scelte effettuate. Scelte che poi saranno approvate dal Direttore del Dipartimento IV con proprio atto.

Anche il trasporto pubblico locale urbano dovrà dimezzare (almeno) la programmazione dei propri servizi.

Si precisa poi che le aziende del trasporto pubblico extraurbano dovranno assicurare modalità idonee per l’erogazione del biglietto fuori dall’autobus. Le disposizioni dell’ordinanza sono valide fino al 25 marzo.