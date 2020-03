La piccola grande attrice molisana Sara Ciocca in onda su Rai Uno

La giovanissima attrice molisana Sara Ciocca in onda stasera sulla rete ammiraglia della Rai. Questa sera, 1 marzo, alle ore 21,25 su Rai Uno andrà in onda infatti la seconda puntata della serie televisiva “La vita promessa – parte II”, per la regia di Ricky Tognazzi.

Fra i diversi interpreti c’è appunto la piccola ma grande attrice Sara Ciocca, di soli dodici anni, nata a Roma ma con genitori molisani di Riccia. La sua è una carriera strepitosa, e non è che all’inizio. La talentuosa Sara, oltre ad essere una promettente attrice, studia pianoforte e si è esibita in numerosi concerti da solista. Dall’età di 3 anni studia danza classica, modern-jazz e contemporanea. Frequenta la scuola di recitazione cinematografica a Roma e si è esibita in numerosi musical e spettacoli teatrali.

Protagonista dello spettacolo ‘Le stagioni della vita’ e ‘Radici’ con propri saggi e poesie. Protagonista, tra le altre cose, della serie TV ‘The Miracle’ nel ruolo di Alma, scritta di Niccolò Ammaniti e diretta da Lucio Pellegrini, Francesco Muzzi e dallo stesso Ammaniti, in onda sui canali Sky. Protagonista del cortometraggio ‘Radici’ nel ruolo di Caroline. Un corto selezionato in alcuni dei più prestigiosi festival cinematografici internazionali, tra cui il Vancouver Italian Film Festival 2019, il Big Apple Film Festival 2019 di New York e tanti altri. Sara è stata protagonista anche del film ‘Il giorno più bello del mondo’ nel ruolo di Rebecca con Alessandro Siani, attore e regista del lungometraggio uscito nell’ottobre 2019. Protagonista del film di Ferzan Ozpetek ‘La dea fortuna’ nel ruolo di Martina, uscito nel 2019.

Per il futuro? Il prossimo anno girerà la serie di Niccolò Ammaniti ‘Anna’. Recentemente Sara è stata doppiatrice anche in film americani.

In questi ultimi tempi, insomma, sono tanti i registi importanti che se la contendono. Alla piccola Sara. che tante volte si è esibita a Termoli, un “in bocca al lupo” da Oscar De Lena, ritratto con lei nella foto sopra.