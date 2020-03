Dante e Virgilio al tempo del virus (Prima canzone)

di Antonio Andriani

Ben addestrati da

nostro Signore

due anime, spaurite,

tornano alla dimensione terrestre;

in Italia mascherine

finite

e ovunque c’è dolore, sul WEB fan resistenza

le maestre,

bandiere alle finestre!

Tra i viventi ecco Dante

con Virgilio, mesti sulla strada

dell’ospedale.

L’atmosfera tombale

d’una tenda cupa, nel

peristilio,

agli umani d’ausilio.

Vanno al tampone,

muti

e timorosi nel proferir

commenti

entrano, risoluti

andranno tra li malati

più spenti.

Andri220320 Parafrasi = se nell’Inferno e nel Purgatorio Dante e Virgilio vagano quali creature umane, qui avviene un ribaltamento di tale situazione. I due scrittori, attualmente nell’altro mondo, rientrano sulla terra con sembianze di anime per gentile concessione del Creatore. La presente composizione è una canzone petrarchesca, sedici versi, che prevede un’alternanza, non simmetrica di endecasillabi e settenari. Questo lo schema metrico, in minuscolo i versi di sette sillabe: AbC-BaC-c-DE-eDd-fGfG. Maggiore sono la tristezza ed il dolore, e più in alto prova a protendersi la poesia.