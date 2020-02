Lavoro dopo la scuola, alunni del Nautico incontrano la Guidotti Ships

Si è tenuto venerdì mattina 31 gennaio l’incontro all’Istituto nautico di Termoli tra i ragazzi degli ultimi anni e la Guidotti Ships. “Scegliere l’indirizzo e l’orientamento scolastico è un momento importante per i ragazzi perché sancisce un passo importante nella vita: quello che porterà poi ad un lavoro. Per questo – commenta Domenico Guidotti – come Ceo della Guidotti Ships ho apprezzato con estremo piacere l’iniziativa del professor De Gregorio. Sono diverse le opportunità di lavoro che si possono incontrare dopo il diploma con la specializzazione in macchinisti, una tra tutte, è quella di poter salire a bordo della nostra flotta con sede a Termoli o, perché no, sulle imbarcazioni anche più grandi”.

Scegliere il percorso di studi non è mai semplice, soprattutto quando si deve scegliere tra passioni e opportunità. L’incontro che si è tenuto venerdì all’Istituto Nautico è stato organizzato dalla scuola e dal professore Angelo De Gregorio per aiutare i ragazzi del 4 e 5 anno Macchinisti nella scelta della loro specializzazione per gli sbocchi lavorativi futuri.

“Restiamo a disposizione per qualsiasi collaborazione, come Alternanza Scuola Lavoro o possibilità simili come i vari progetti come partner che stiamo mandando avanti, per mettere nelle mani di questi ragazzi tutta la nostra esperienza nel mondo lavorativo. Crediamo nel nostro territorio e soprattutto in questi ragazzi che fra poco entreranno di diritto nel grande mondo del lavoro” conclude così Domenico Guidotti il suo intervento aprendo le porte della Guidotti Ships ai prossimi diplomati.