Whatsapp in tilt, problemi ad inviare foto, video e messaggi vocali

Anche in Molise si stanno registrano problemi per l’invio e la ricezione di contenuti multimediali come video, foto e messaggi vocali tramite la diffusa applicazione.

I primi disagi intorno a mezzogiorno di oggi – 19 gennaio – come ci è stato segnalato da alcuni utenti sia per le chat singole che di gruppo. In realtà difficoltà si registrano in tutta Italia: Whatsapp è “down”, come si dice in gergo tecnico. Le motivazioni del guasto ancora non sono ufficiali, mentre sui social sta iniziando ad impazzare l’hashtag #whatsappdown.

La notizia ovviamente ha sorpreso gli utenti e suscitato malumori tra i possessori di smartphone e telefonini, soprattutto tra coloro che utilizzano i messaggi vocali per comunicare. In attesa che Whatsapp venga ripristinato in tutta la sua funzionalità, è possibile inviare e ricevere solo messaggi di testo.

Quindi per organizzare l’aperitivo, lo shopping o per invitare al pranzo domenicale bisognerà scrivere. O, ancora meglio, telefonare direttamente.