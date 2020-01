Troppo Campobasso per l’Avezzano. Finisce in goleada la partita che ha visto di fronte la juniores rossoblù e quella biancoverde. Divario tecnico evidente fin dalle prime battute, risultato di proporzioni enormi quasi inevitabile contro l’ultima della classe in coabitazione con la Fidelis Andria. Un successo che consolida la posizione in zona playoff.

Foto 2 di 2



Il vantaggio degli ospiti, su un terreno molto pesante, arriva poco prima del quarto d’ora. La Vecchia indirizza un buon pallone per la testa di Della Ventura che spizza in profondità per D’Anchera la cui conclusione ‘sporca’ inganna il portiere che si lascia scivolare la palla e sulla linea è appostato Ciamarra per l’1-0. La gara prende subito la piega giusta anche se per il raddoppio bisogna attendere il 39’, quando Della Ventura effettua una serpentina al limite dell’area, crossa da sinistra dove D’Anchera castiga Tosini di testa.

Prima del duplice fischio c’è il tempo per il tris, questa volta su rigore assegnato per atterramento in area ai danni di Della Ventura. La Vecchia fa 3-0 dagli undici metri. Nei primi venti minuti della ripresa altre due reti: Ciamarra fa doppietta su assist di Della Ventura, il pokerissimo è opera di Di Martino bravo a realizzare su passaggio di Marino. Entrambi erano subentrati nel secondo tempo.

Non è finita qua. Corre il 79’ quando giunge il secondo rigore di giornata, procurato e trasformato da Feola. E ancora, il clamoroso 7-0 porta la firma di Di Martino, doppietta anche per lui. Avezzano ormai tramortito e capace di incassare l’ottavo, Feola concede il bis su suggerimento di Mascia. A sette dalla fine il gol numero 9 di Della Ventura. Che scorpacciata. FdS

AVEZZANO 0

CAMPOBASSO 9

AVEZZANO: Tosini, Mascitti, Perruzza, Buttari, Micocci, Longo, Conti, Selle, Gagliardi, Di Giovambattista, Catarinacci. A disposizione: Loto, Gargano, Novelli, Braghini, Angelucci, Ciafrelli, Mencarini, Valente, Muliere.

ALL.: Fausto Manni

CAMPOBASSO: De Toffol, Tizzani, Luisi, La Vecchia, Goncalves Moreira, Madonna, Ciamarra, Morgese, D’Anchera, Della Ventura, Agostinelli. A disposizione: Di Libero, Mascia, Camorani, Arco, Marino, Marchetti, Feola, Pontillo, Di Martino.

ALL.: Massimo Barometro

MARCATORI: 14’ e 54’ Ciamarra, 39’ D’Anchera, 45’ La Vecchia (rig.), 63’ e 80’ Di Martino, 79’ e 81’ (rig.) Feola, 83′ Della Ventura.