di Antonio Andriani

Qua, sotto l’arco,

ove l’ vento si triegua,

il mar contemplo.

Andri281219 Parafrasi = nella meticolosa ricerca dell’assoluto letterario, il luogo dove vivo mi concede numerose possibilità di approdo. Come non descrivere l’emozione di aver scattato la presente foto, nell’ultimo sabato dell’anno. La bellezza della lingua italiana, mi consente di conferire a ciò che scrivo fragranze d’altri tempi. Nel nostro idioma, non esiste il verbo treguare e per questo è più bello fare un uso, vietato, di determinate espressioni. Al moderno tregua, preferisco l’antico triegua. Lì dove termina Via Policarpo Manes, in direzione dell’Adriatico, ho colto la sensazione d’Infinito leopardiano divenuta poi lirica, tutto merito della natura e di architetture non invasive e deturpanti. Altra sottigliezza stilistica è l’avverbio con cui apro l’haiku, qua l’ho preferito al qui, poiché nel primo si sente il rumore dell’acQua del mare.