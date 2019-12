La roulette, uno dei giochi preferiti in Italia

Il motivo per cui la roulette attira da sempre tantissimi giocatori sui tavoli dei casinò è presto detto: al fascino della ruota che gira nessuno sa resistere e la semplicità di questo gioco rende immediato il suo divertimento. In tanti non perdono occasione di tentare la sorte a questo gioco di casino dalle origini antichissime.

Un gioco simile alla roulette risale, infatti, all’epoca di greci e romani, i quali si dilettavano a dar vita ad una versione simile a quella che conosciamo oggi però realizzata con scudi e lance. Anche nel Medioevo si ritrovano passatempi simili e i giocatori erano soliti piazzare le loro puntate servendosi delle ruote dei carri.

Dalla commistione dei giochi del passato e dallo studio del moto perpetuo, nel XVII secolo Blaise Pascal, scienziato francese, arrivò alla creazione del meccanismo che si cela ancora oggi dietro alla roulette, unendo diletto e sapere scientifico.

Fu questo un sistema che ebbe rapida diffusione prima in Francia, poi in Europa ed Oltreoceano, con sensibili variazioni nelle caselle di gioco, come l’adozione della casella doppio zero nella versione della roulette americana.

Le regole della roulette, tra i giochi preferiti degli italiani

Il funzionamento del gioco è molto semplice ed è proprio questo aspetto, come già detto, che ne ha decretato il successo in tutto il mondo rendendo la roulette la vera regina di ogni casinò, fisico o virtuale.

La ruota, che gira sempre in senso opposto a quello della pallina, è formata da 37 caselle numerate da 0 a 36 nella versione europea, e da 38 caselle in quella americana (allo 0 infatti si aggiunge la casella 00). Le caselle si alternano per colori: rosso per i numeri dispari e nero per quelli pari. Le caselle 0 e 00 sono sempre verdi. Sul piano da gioco sono riportati i numeri delle caselle e ogni giocatore effettua sul tavolo la propria puntata. Esistono numerose combinazioni che consentono di vincere, basta solo incrociare le dita e sperare che la pallina cada proprio dove avete piazzato la vostra giocata!

Capirete bene che con queste semplici modalità, il gioco attrae un numero sempre crescente di giocatori a cui piace tentare la fortuna alla roulette online così come anche nei casinò reali.

Nel nostro Paese, infatti, il primato dei giochi più amati nelle sale da gioco virtuali è conteso proprio tra la roulette e le più recenti slot machine. Le persone d’altronde amano la roulette, in quanto un gioco semplice e intuitivo, ma soprattutto perché offre un risultato immediato. L’adrenalina sale ad ogni giro della ruota e le aspettative sull’esito della giocata vengono immediatamente soddisfatte. Il suo funzionamento semplice e veloce è assimilabile, quindi, a quello delle slot machine ed è proprio per questo motivo che il dualismo tra i due giochi, all’apparenza così diversi, non deve sorprenderci.