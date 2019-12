Grosso incendio, a fuoco fienile: pompieri salvano persone e animali

Paura a San Giuliano del Sannio nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, per un incendio che si è sviluppato nel fienile di una casa di campagna. Il rogo si è verificato poco dopo le 16 per cause ancora da accertare e ha messo a rischio gli animali che erano nella stalla.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Campobasso e i Carabinieri Forestali in contrada Santoianni, dove anche la casa adiacente al fienile ha rischiato di essere coinvolta dal fuoco.

Per fortuna i pompieri, intervenuti con due autobotti dal distaccamento del capoluogo, sono riusciti a domare le fiamme dopo quasi tre ore di lavoro, mettendo in salvo sia le persone che gli animali. Da quantificare i danni che sembrano essere ingenti. Per fortuna il 115 è riuscito a rimuovere dal fienile attrezzi e altro materiale che rischiavano di essere inceneriti.