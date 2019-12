Doni ai bambini e concerto di Natale del Lions club di Termoli

ll Lions Club Termoli Tifernus, in occasione delle festività natalizie, organizza i service ‘Doni di Natale’ e ‘Concerto di Natale’.

Per il service Doni di Natale, il consiglio direttivo del club ha deciso di arricchire di altri giocattoli la ludoteca del reparto di pediatria dell’ospedale San Timoteo di Termoli, “in modo che i piccoli pazienti possano trascorrere più serenamente e gioiosamente il loro, si spera, breve periodo di degenza”. Inoltre alla Casa di Kore, che oggi accoglie 16 ragazzi, è stato portato in dono un set completo di asciugami per venti persone, per venire incontro alle necessità quotidiane della comunità.

Il Concerto di Natale si terrà invece il giorno 20 dicembre alle ore 19 nella chiesa di San Francesco d’Assisi con i canti del ‘Gospel & Spiritual Songs’ e con quelli della Guest star Cheryl Nickerson. Il biglietto avrà un costo di 5 euro. L’intero ricavato sarà devoluto a “The International Association Lions Club” per il service ‘Oncologia Pediatrica’.