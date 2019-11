Scene di ordinario degrado e sporcizia in via Asia, a Termoli, proprio nei pressi dell’ingresso della piscina comunale. Come più volte segnalato da primonumero.it, i bidoni condominiali dei palazzi intorno all’impianto natatorio si trasformano quotidianamente in ricettacoli di sporcizia e discariche a cielo aperto.

Nelle foto scattate questa mattina 27 novembre si nota l’accumulo di spazzatura non differenziata, con rifiuti gettati ai piedi dei bidoni e resti di cibo che attirano animali randagi.

Scene rivoltanti che non rendono merito alla città e che dovrebbero spingere sia la Rieco che il Comune di Termoli a prendere immediati provvedimenti. Innanzitutto non si comprende come mai esistano ancora quei grossi cassonetti colorati, nonostante fosse stato annunciato l’abbandono dei bidoni condominiali a favore dei mastelli per la differenziata in ogni appartamento.

I cassonetti infatti sono alla mercé di tutti ed è palese che né orari e giorni del conferimento, né le normali le regole della differenziata, vengano rispettati. In sostanza chiunque può gettare qualsiasi cosa dove vuole.

Secondo aspetto da considerare è la mancanza di controlli. Il Comune aveva messo in guardia i trasgressori, annunciando fototrappole e guardie ambientali. Attualmente però non si hanno notizie di multe, o almeno non in via Asia, dove a quanto pare ognuno si sente legittimato a fare come gli pare. Per altro non si tratta di un caso isolato, perché ogni postazione in cui ci sono ancora i bidoni condominiali si trasforma in mini discarica.

Il risultato è osceno, con centinaia di utenti della piscina costretti a parcheggiare e camminare in mezzo all’immondizia, e normali cittadini che vorrebbero vivere civilmente ma che invece non possono gettare la spazzatura secondo le regole per colpa di qualche incivile.