Più di cento tesserati, un’attività giovanile sul modello delle grandi squadre e tanto sano divertimento. La nuova Scuola Calcio di Riccia è l’esemplificazione di storie, idee e forze riunite in un connubio eccezionale di energia. Motivazione, passione e talento sono i tre capisaldi e il collante di questo team affiatato e competente che collabora insieme con grande determinazione, lavorando senza mai perdere il sorriso. Il bianco rosso, a Riccia, fa rima con la dedizione e l’impegno nel settore giovanile, a cui l’Accademia Virtus dedica un progetto ambizioso e gratificante, quello di coltivare un sogno, quello dell’amore per il calcio.

L’A.S.D. Virtus Riccia nasce come un gruppo di ragazzi giovani legati dalla dedizione al pallone, seguiti e supportati dalla presenza di uno staff di tecnici, preparatori e ausiliari che negli anni si è distinto per la professionalità, e che ha numeri e passione per fare davvero bene ed arrivare a grandi risultati, coprendo una fascia d’età abbastanza ampia composta da diverse categorie: dai Piccoli Amici e ai Pulcini, le attività sportive dell’Accademia Virtus si estendono fino ai Giovanissimi e agli Allievi con lo scopo di dare una risposta concreta e positiva al calcio della piccola cittadina riccese, e puntare a realizzare qualcosa di valido, genuino ed importante.

La stagione sportiva inauguratasi lo scorso settembre, e programmata per svilupparsi fino al maggio del prossimo anno è il frutto del lavoro di chi ha fortemente voluto una società giovane e dinamica che sappia mettere al primo posto i veri valori dello sport, che è consapevole che questo dà il meglio di se quando unisce, quando viene utilizzato come fattore di coesione e socializzazione, quando permette a chiunque di avere gli strumenti, il tempo e i mezzi per chi il campo lo sogna da una vita.

Prima ancora di essere una scuola calcio, l’Asd Virtus è una scuola di vita, di educazione e di crescita. Qui si dà forma alla mentalità sportiva, ma sempre con leggerezza e positività. Il primo obiettivo di questa scuola è dare la possibilità a tutti di iniziare a muovere i primi passi per quello che deve rappresentare un vero e proprio percorso formativo approvato e condiviso dai genitori dei ragazzi, che si fidano di allenatori e preparatori e li lasciano fare. Ogni giorno la scuola calcio cerca di portare in campo soprattutto il rispetto, il lavoro di squadra e lo spirito di sacrificio ma anche il divertimento: il loro vuole essere un modello dove i ragazzi si incontrano per mezzo di un interesse comune, dove si gioca e si cresce insieme arricchendosi dei valori aggreganti del calcio e dello sport in generale. E’ questo il risultato che la nuova Accademia Virtus Riccia vuole perseguire, vedere i ragazzi crescere in armonia, aiutandosi l’un l’altro, cementando amicizie e affiatamento.

Gli ingredienti per una stagione da incorniciare, a quanto pare, sembrano esserci tutti, e finalmente calcio e divertimento sta diventando un binomio possibile a Riccia.