Il Vastogirardi piega il Cattolica: 3-2. Agnone, la beffa arriva al 90esimo

Una doppietta di Kyeremateng e una rete di Alfredo Varsi permettono al Vastogirardi di sbarazzarsi del Cattolica e di tornare al successo dopo due stop consecutivi. Gli altomolisani passano in vantaggio proprio con il numero 9 su calcio di rigore, battuto benissimo. Il pari giunge prima del riposo ad opera dell’attaccante romagnolo Merlonghi, sempre dagli undici metri. Nella ripresa la squadra di Francesco Farina preme sull’acceleratore e trova prima il 2-1 con Kyeremateng (otto gol per lui) poi con Varsi che fissa il punteggio sul 3-1. Non è finita perché gli ospiti riaprono la gara con Cisse, sempre su rigore. La preziosa vittoria non sfugge però a Fazio e compagni che si portano a quota 16 in classifica.

Sfuma al 90esimo per l’Olympia Agnonese un pareggio che sarebbe stato ottimo. Sul campo del Notaresco, i granata erano praticamente riusciti a fermare la corsa del Notaresco che durava addirittura dalla seconda giornata: gli abruzzesi venivano da otto vittorie di fila. Il filotto però è continuato grazie alla marcatura in extremis siglata da Gaetani. Il momentaneo pareggio molisano era stato messo a segno da Mamadou Kone. Una vera e propria beffa.

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA

Avezzano-Matelica 0-2, Campobasso-Real Giulianova 2-0, Fiuggi-Recanatese 0-2, Jesina-Montegiorgio 1-2, Pineto-Vastese 1-1, S. Notaresco-Olympia Agnonese 2-1, Sangiustese-Chieti 2-2, Tolentino-Porto S. Elpidio 2-1, Vastogirardi-Cattolica 3-2.

CLASSIFICA: Recanatese e Notaresco 27, Matelica e Pineto 18, Montegiorgio 17, Vastogirardi e Porto S. Elpidio 16, Campobasso 14, Sangiustese 13, Olympia Agnonese, Real Giulianova e Vastese 12, Fiuggi e Chieti 11, Tolentino 10, Avezzano 8, Cattolica 3, Jesina 2.