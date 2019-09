Si apre il mese di settembre tra nubi e piogge

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

IL TEMPO IN SETTIMANA IN ITALIA, SITUAZIONE – Da molti giorni il tempo meteorologico sull’Italia è contraddistinto da continue infiltrazioni di aria più instabile in quota che hanno portato alla quotidiana formazione, dopo le ore centrali del giorno, di dense nubi a sviluppo verticale che scaricano precipitazioni anche violente sotto forma di temporali e grandine su tutte le aree interne della Penisola. Ma ora le cose stanno per cambiare perché la Penisola, più direttamente i versanti orientali, sarà raggiunta da aria più fresca di provenienza nordeuropea. L’ingresso di queste correnti, martedì, sarà accompagnato da un fronte perturbato che da Nord scenderà verso le regioni centrali e meridionali scivolando lungo i versanti adriatici. Pochi gli effetti sui versanti occidentali, dove, al contrario, i tassi di umidità diminuiranno e i cieli torneranno ad essere azzurri. L’arrivo di aria dalle caratteristiche completamente diverse avrà il merito di porre fine alle condizioni meteorologiche preesistenti caratterizzate dalla frequente instabilità diurna e dagli elevati tassi di umidità.

METEO ITALIA MARTEDÌ – La perturbazione sospinta da correnti più fresche settentrionali, scivola verso sud inglobando la depressione tirrenica. Giornata molto instabile sulle regioni centro-meridionali con piogge e temporali anche consistenti; i fenomeni, con il trascorrere delle ore, coinvolgeranno non solo le aree interne ma anche quelle costiere. Tenderà invece a migliorare il tempo al Nord, salvo residua variabilità sull’Emilia-Romagna.

Previsioni del tempo nei prossimi giorni in Molise

Meteo lunedì: mattinata con cieli piuttosto velati. Aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree interne. Nel pomeriggio qualche temporale e rovescio sul Molise interno. Precipitazioni che cesseranno già al tardo pomeriggio anche se i cieli si manterranno abbastanza sporchi da nuvolosità residua. Temperature nella media del periodo con punte fino a 30 gradi su basso Molise. Ventilazione debole o assente. Mari calmi

Meteo martedì: nuvolosità densa già dalle prime ore del mattino. A seguire tempo in ulteriore peggioramento sull’intero territorio regionale. Arrivo di piogge e temporali anche intensi lungo la fascia costiera. Dal tardo pomeriggio tendenza a graduale miglioramento. Temperature in moderata diminuzione. Ventilazione in intensificazione da maestrale sulla costa. Moto ondoso in aumento nella seconda parte della giornata.

Meteo mercoledì: variabilità perturbata con alternanza di schiarite ed addensamenti accompagnati da precipitazioni sparse. Tendenza, in serata, a miglioramento. Ventilazione moderata. Mare mosso. Debole rialzo termico