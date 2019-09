Ratti sui balconi, cittadini infuriati. La bonifica dell’ex Roxy non è più rinviabile

“Ho un bambino piccolo, sui balconi di casa non usciamo nemmeno più”. E’ l’allarme lanciato da una delle palazzine che si trova a poca distanza dall’ex Roxy. Siamo in via Albino a Campobasso e la grave situazione denunciata da un residente che ha contattato la redazione di Primonumero.it rischia di trasformarsi in una emergenza sanitaria.

Sui balconi dei condomini salgono i ratti che provocano paura e terrore tra chi in quegli appartamenti abita e che oggi pomeriggio ha scattato la foto e il video che vi mostriamo per testimoniare quello che accade. Il tutto in pieno centro città, con i grossi topi che gironzolano indisturbati.

I residenti sono infuriati, sfiduciati perchè le tante promesse fatte dalla politica sono rimaste tali. “Servirebbero almeno una derattizzazione e una disinfestazione”, sottolinea il signor Fabio.

Ad agosto, in realtà, uno dei primi atti della nuova amministrazione comunale riguardò proprio l’ex Roxy: il sindaco Roberto Gravina inviò una diffida alla Regione (proprietaria dell’area) per chiedere un intervento di bonifica e sanificazione. Nel giro di due mesi non è cambiato nulla. Purtroppo.