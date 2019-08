Aiuole e balconi più belli: la nuova sfida per rivitalizzare la città. “Fiori e colori contro il degrado”

La zona dei Cappuccini, così com’è definita in gergo, a Campobasso la conoscono tutti. E’ il quartiere sorto attorno alla chiesa del Sacro cuore, alla fine di via Mazzini. Ed è qui che, grazie all’impegno di una decina di cittadini, è nata l’omonima associazione ‘Zona Cappuccini’ che tra le altre cose punta a “dare risposte alle problematiche dei residenti del quartiere, dei più giovani e degli anziani che spesso sono soli“, racconta Maria Pia Nastro, una delle fondatrici dell’associazione.

La rivitalizzazione del quartiere, il recupero del decoro urbano e la maggiore attenzione dal punto di vista urbanistico fanno dunque da sfondo all’iniziativa organizzata da ‘Zona Cappuccini’: il concorso ‘Quartiere in fiore’. Insomma un modo per invogliare i residenti del quartiere ad “abbellire e rendere più gradevole l’ambiente urbano decorando con piante e fiori balconi, davanzali, ingressi di negozi, condomini, uffici pubblici e privati“. In pratica un’occasione per rendere più piacevole un quartiere a rischio degrado e dove ogni tanto si avvista qualche topo.

“Il concorso è aperto a tutti i cittadini del quartiere ed è gratuito”, spiega ancora la signora Maria Pia. Inoltre “il concorso si compone di due sezioni: la prima, ‘Balconi in fiore’, volta a premiare i balconi, le finestre, i terrazzi e i davanzali più belli; la seconda ‘Abitazioni-negozi-uffici in fiore’, volta a premiare gli ambiti esterni di pertinenza di abitazioni, condomini, negozi, bar, ristoranti ed edicole”.

Per iscriversi al concorso basta compilare l’apposito modulo oppure inviare una mail ad associazione.zona.cappuccini@gmail.com entro il 10 settembre alle ore 12. La domanda si può consegnare anche a mano presso la sede operativa dell’associazione che si trova in via Monte Nevoso 23 a Campobasso e che è aperta il lunedì dalle 11:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 18:30 alle 19:30.

Inoltre chi parteciperà al concorso potrà accedere ad uno sconto presso il fiorista Luciano in via XXIV Maggio a Campobasso. Il concorso invece si svolgerà per tutto il mese di settembre quando un’apposita giuria valuterà gli addobbi su balconi, davanzali, vetrine dei negozi o spazi aperti di condomini e singole abitazioni o uffici pubblici e privati e infine decreterà il vincitore.

Un’apposita giuria (composta da tre membri dell’associazione di quartiere ‘Zona Cappuccini’, un fiorista e un fotografo) valuterà l’allestimento dopo un apposito sopralluogo che sarà concordato direttamente con i partecipanti.

La giuria terrà in considerazione una serie di parametri come la combinazione dei colori e l’armonia dell’allestimento, l’originalità della composizione, sana e rigogliosa crescita di fiori e piante oggetti del concorso, inserimento del verde nel contesto architettonico, visibilità dell’allestimento da vie strade e piazze aperte al pubblico.

Il vincitore otterrà un buono da 100 euro che sarà valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante ornamentali e materiali da giardinaggio da spendere presso il fiorista Luciano. Il secondo e il terzo classificato invece riceveranno un buono di 50 euro da spendere sempre presso tale punto vendita. Nel periodo autunnale verrà allestita anche una mostra fotografica con le composizioni realizzate dai residenti che hanno partecipato al concorso.

Questa è solo una delle prime iniziative organizzate dall’associazione che, dopo il colloquio avviato con l’amministrazione durante la campagna elettorale, punta a chiedere un colloquio anche con il nuovo sindaco di Campobasso Roberto Gravina per esporgli tutte le problematiche del quartiere come la mancanza di spazi di aggregazione soprattutto per le persone anziane.