Si scatena la “musica dei diavoli blu”: in arrivo il Joe’s Blues Festival

Si tinge di musica San Martino, venerdì 2 e sabato 3 agosto, grazie al Joe’s blues festival, dedicato a Lino Musacchio, in arte Joe, musicista sammartinese scomparso prematuramente. “Sarà una grande festa del Blues, in una formula originale con il coinvolgimento di Band da diverse regioni e con iniziative collaterali di solidarietà e di cultura come Cinema ed arte”, dichiara Giancarlo Graziaplena, organizzatore dell’evento.

L’apertura del 2 agosto è affidata a Pasquale Aprile e alla sua band, seguiti dal concerto della formazione pugliese Martino Palmisano e Complanare Blues Band. Durante la seconda serata si esibiranno, invece, il gruppo basso molisano Sound Zero, la formazione romana blues Three Steps e Mike Sponza.

Diverse le iniziative che caratterizzeranno la manifestazione, con attività connesse al Blues e al mondo della musica, come il “Crossroad” di venerdì 2 agosto, organizzato presso l’azienda Agricola Parco dei Buoi, in cui non mancheranno momenti di particolare interesse, tra note Blues, gesti di condivisione e testimonianze sul mondo del lavoro e sull’integrazione. Il 3 agosto sarà inoltre proiettato, grazie alla collaborazione dei promotori del South Italy Blues Connection di Matera, il documentario “Cinema & Blues” di Armando Lostaglio presso la sede storica della società operaia, con presentazione e interventi dell’autore.