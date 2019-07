A stipar parole,

come foss’io formica,

e al sol patire.

Andri060719 Parafrasi = scrivere, a dispetto delle condizioni meteo ed in qualsiasi condizione ambientale, lavorare in questo modo mi avvicina a ciò che fanno le formiche durante l’estate. Anch’io, piccino come un imenottero, mi impegno ad andare avanti nella scrittura del romanzo su Civita. Consolanti et rassicuranti le 848 pagine del romanzo vincitore dello Strega 2019, Il figlio del secolo di Antonio Scurati. Io, nel piccolo e da umile formichina, ho già superato le 400 pagine, mio obiettivo sono le 500, in qualsiasi allestimento et modello esse siano, dalla piccola due porte alla spaziosa L, alla più sportiva X. Cerco una scrittura che sia evocativa degli antichi fasti, che abbia reminiscenze dantesche, che possieda musicalità vicine agli amici Vincenzo Cuoco e Gabriele Pepe.