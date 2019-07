Furto con scasso in casa mentre sono al mare. Ma le telecamere in paese non funzionano

Si trovavano al mare, come tutti i giorni, quando è arrivata la telefonata di un vicino. “La porta di casa è aperta, c’è qualcosa che non va”. Sono rientrati in fretta e furia dalla spiaggia di Termoli a Guglionesi per scoprire, con grande rammarico, che in pieno giorno i ladri avevano svaligiato l’appartamento. È accaduto ieri nel quartiere di Porta Nuova, dove però non ci sarebbero testimoni oculari malgrado il colpo sia avvenuto in un orario trafficato.

Trafugati alcuni gioielli d’oro e contanti lasciati in casa, dopo aver messo a soqquadro tutto. Disorientante la scena cui la coppia romana in vacanza nel paese bassomolisano si è trovata davanti: cassetti aperti, disordine dovunque, porta d’ingresso forzata con un piede di porco, casa rivoltata da cima a fondo nella ricerca forsennata di preziosi da portare via.

Doppio danno, e, come purtroppo accade sovente, anche la beffa. Le telecamere di videosorveglianza, infatti montate di recente nell’ambito del Patto della sicurezza, non sono ancora entrate in funzione. Ed è questo che la cittadinanza sollecita, nell’ambito di una legittima richiesta di sicurezza per arginare reati contro il patrimonio e atti vandalici come quelli avvenuti la notte tra martedì e mercoledì quando nella villa comunale di Castellara sono stati bruciati i teli del palco dei ragazzi dell’oratorio e con le bombolette spray sono state scritte bestemmie e frasi offensive che poi gli stessi giovani che stanno facendo l’esperienza del Grest hanno cancellato.

Nell’ambito di una riorganizzazione dl settore, con assunzioni di Vigili Urbani almeno part-time, l’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Bellotti sta cercando di velocizzare l’operazione di messa a regime dell’impianto. Intanto i carabinieri hanno raccolto la denuncia per furto ma ovviamente in assenza di video girati dalle telecamere è difficile risalire ai responsabili. Il sospetto però è che ci sia qualche basista locale dietro il colpo.