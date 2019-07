E’ stato trasferito agli Ospedali Riuniti di Foggia il 17enne T.A. di Montenero di Bisaccia che è in gravissime condizioni dopo l’incidente avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì attorno alle 1,10 sulla strada provinciale 124 che collega Montenero di Bisaccia a Guglionesi. Tre i ragazzi coinvolti, in sella a due diversi scooter. Più gravi i due 17enni sul primo mezzo, solo escoriazioni per il 22enne sull’altro motorino.

Una strada che era interdetta al traffico per via dell’asfalto rovinato e per questo motivo c’era un divieto di transito che probabilmente i ragazzi avrebbero violato, anche se questo andrà ricostruito dagli accertamenti in corso.

L’apprensione è ora tutta sulle condizioni di salute dei due minorenni. Come detto il ragazzo che era alla guida, 17 anni appena, è stato dapprima soccorso dal 118 che gli avrebbe riscontrato un trauma cranico, quindi in pronto soccorso al San Timoteo e poi subito trasferito al nosocomio di Foggia dove è in Rianimazione. Le sue condizioni vengono definite gravissime, il ragazzo lotta per la vita e la speranza è che ce la faccia.

Gravi anche le condizioni dell’altro diciassettenne, P.M.P., che sedeva sul sedile posteriore dello scooter. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale di Termoli e potrebbe essere trasferito anche lui.

Niente di grave per fortuna per il 22enne C.D., caduto su uno scooter che era a pochi metri da quello dei due amici, probabilmente mentre rientravano a casa. Il ragazzo ha ferite giudicate lievi. L’incidente è avvenuto in una zona lontana dal centro abitato, in contrada Colle delle rose, in un’area evidentemente poco battuta.

Sul posto anche i vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri che stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.