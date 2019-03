6 chilometri di Trekking in riva al mare. Come partecipare all’evento

Una giornata di Trekking a Petacciato Marina. È l’iniziativa organizzata dall’Associazione sportiva Il Valore in collaborazione con i Runners Petacciato. Appuntamento domenica 31 marzo dalle 9,30.

“Con l’inizio della primavera e con tanta voglia di stare all’aperto, l’Asd Il Valore in collaborazione con l’Asd Runners Petacciato (associazioni affiliate Asi dalla costituzione), propongono un bellissimo Beach Trekking il giorno 31 marzo dalle ore 9,30. Avendo come punto di partenza e di arrivo Petacciato Marina, si percorreranno 6 km in riva al mare, sulla battigia ampia, dove a tratti ci sono anche accumuli naturali di argilla. Il tratto scelto è anche affiancato da una pineta incontaminata e con un punto di Bird watching. Ci sono tutti i presupposti per trascorrere una mattinata fra sport e amicizia”.

Ai gruppi di cammino si uniranno anche i podisti in fase di preparazione per la maratona di Roma.

Di seguito alcune informazioni utili sull’evento.