Questo pomeriggio – 10 gennaio – nella chiesa del Sacro Cuore l’ultimo saluto a Franco Tomaro, ex assessore al Comune di Campobasso ed ex dirigente regionale, morto improvvisamente a 79 anni. Esponente politico di spicco, la vita di Tomaro non era stata semplice: aveva perso la moglie Marisa e lo scorso ottobre il figlio Vittorio che aveva solo 50 anni. Forse è stata l’ultima mazzata. Il suo cuore ha smesso così di battere.

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo di chi lo ha definito “una persona perbene”, “un gentiluomo”, “una persona unica”.

Anche da palazzo Vitale il governatore Donato Toma lo ha ricordato con queste parole: “Franco se n’è andato improvvisamente, lasciando increduli e attoniti quanti lo hanno conosciuto, amato e stimato. Lo ricordiamo come apprezzato dirigente regionale del Settore urbanistico, ma anche come amministratore del Comune di Campobasso.

Un uomo forte nel fisico e nel carattere, che ha affrontato con coraggio anche durissime e drammatiche avversità che la vita gli ha riservato. Un’umanità straordinaria che riusciva a trasfondere nel lavoro come nella politica; una professionalità mai ostentata, ma che lo ha posto sempre come punto di riferimento. Una perdita per noi tutti e per la figlia Stefania, alla quale esprimiamo la nostra vicinanza”.