Porte aperte domenica all’Iis Pertini – Montini – Cuoco: si presenta l’offerta formativa

Dopo il grande successo per #FuturaCampobasso, un evento imponente che dal 22 al 24 novembre scorso ha portato nella città capoluogo oltre 5.000 persone tra studenti, docenti, dirigenti scolastici, formatori, professionisti del mondo della scuola e liberi cittadini che hanno partecipato alle numerose attività in programma dedicate alla didattica digitale, l’Iis Pertini-Montini-Cuoco, istituto polo per la progettazione e il coordinamento tecnico-operativo di #FuturaCampobasso, presenta una serie di appuntamenti per far conoscere l’ampia offerta formativa proposta a Campobasso.

Queste le sedi d’istituto coinvolte: Liceo Linguistico ‘S.Pertini’ in Via Principe di Piemonte, Istituto Biotecnologico Sanitario e Ambientale ‘S.Pertini’ in Via Scardocchia, Istituto Professionale ‘V. Cuoco’ con servizi commerciali, servizi socio-sanitari e odontotecnico in C.so Bucci, Istituto Professionale Industria e Artigianato ‘L. Montini’ in Via San Giovanni

Si inizia con l’Open Day di domenica 16 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 (in replica domenica 20 gennaio). Mercoledì 16 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 è la volta del Lab Day con l’apertura pomeridiana dei laboratori.

Gli Open Day e il Lab Day sono un’opportunità unica per i ragazzi per raccogliere tutte le informazioni necessarie ad orientarsi tra le numerose proposte formative dell’IIS Pertini-Montini-Cuoco, conoscere da vicino la scuola, assistere alle attività proposte, chiarirsi le idee prima di compiere una scelta consapevole, ma anche comprendere e misurare le proprie attitudini visualizzandosi in un ‘altrove’ che li aspetta. Perché al centro dell’IIS Pertini-Montini-Cuoco c’è lo studente, inteso come insieme delle sue necessità, dei suoi atteggiamenti e delle sue capacità, c’è il cittadino del domani, consapevole e capace di osservare la realtà in modo critico, pronto a partecipare alla vita della comunità anche in chiave digitale.

L’istituto accompagna gli studenti nell’accoglienza e nell’orientamento in ingresso senza perderli di vista durante il loro percorso di studi e li orienta anche in uscita.

Proprio in questi giorni l’Istituto scolastico ha stipulato una Convenzione con l’Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, per avviare un percorso di collaborazione scuola-università, al fine di ampliare ed integrare il bagaglio formativo e accrescere le competenze degli studenti spendibili nell’extra scuola, ma anche di consentire di effettuare una scelta universitaria consapevole e rispondente alle proprie inclinazioni e ai propri interessi. Inoltre, al termine del percorso didattico gli studenti potranno acquisire crediti formativi universitari rilasciati e riconosciuti dall’Ateneo molisano nei settori scientifico-sanitario.

La Convenzione, di durata triennale, prorogabile, è inizialmente rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Biotecnologico, ma successivamente sarà estensibile agli altri indirizzo dell’IIS. Le attività didattiche, tenute da docenti universitari con la compresenza dei docenti delle discipline di indirizzo dell’Istituto, per un monte ore iniziale di 20 ore, saranno svolte presso la sede scolastica, con la possibilità di accedere alle strutture dell’UNIMOL.