Grande risultato alla nona edizione della Coppa Europa Campioni Karate Wukf che si è svolta in Romania dal 30 novembre al 2 dicembre. La società sportiva CSKS Lanciano, da anni gruppo sportivo all’apice del karate nazionale, fa incetta di premi.

Lorenzo Rossi, di soli 14 anni, convocato con la rappresentativa Karate Team Italia insieme a Gabriele Farina colonna portante da tantissimi anni della società sportiva Frentana, sono stati accompagnati dal Maestro Pietro Antonacci alla volta di Cluj Napoca (Romania).

Ottimi i risultati ottenuti: Lorenzo Rossi, iscritto nelle due specialità del Karate , Kata e Kumite, ha vinto tutti gli incontri di kumite ed ha dominato la gara di kata grazie alla preparazione atletica ed alla sua determinazione, riuscendo a battere 33 partecipanti ed a conquistare ben due medaglie d’oro. Un risultato che nessun altro atleta partecipante ha ottenuto alla Coppa d’Europa Karate Wukf.

Importante anche il settimo posto ottenuto da Gabriele Farina nel Kata Individuale interstile, che ha visto la partecipazione di tre Campioni d’Europa di tre stili diversi.

“Questa è stata davvero una bella trasferta, tutta la Karate Team Italia ha ottenuto ottimi risultati classificandosi al 12esimo posto su 78 gruppi partecipanti provenienti da 18 Nazioni – ha commentato il Maestro, Direttore Tecnico e Fondatore del C.S.K.S. Lanciano e Presidente della Karate Team Italia Pietro Antonacci – Da Lanciano i convocati erano due Lorenzo e Gabriele, sono stati entrambi superlativi. Lorenzo Rossi ha ottenuto il massimo, due medaglie d’Oro risultato ottenuto da lui come unico Atleta presente alla manifestazione, praticamente avendo vinto sia il Kata che il Kumite è come se avesse vinto anche la combinata. Lorenzo ha dimostrato di essere tra i migliori Atleti partecipanti ad una manifestazione con oltre 1500 partecipanti, 78 gruppi e 18 Nazioni. Rossi ha raccolto il frutto del lavoro fatto durante questi anni, pratica karate da 10 anni, ma gli ultimi due anni sono stati molto importanti, per non parlare del lavoro svolto quest’estate. Gli allenamenti mirati ad una buona preparazione tecnica e fisica specifica hanno dimostrato che la pianificazione fatta era corretta. Dopo aver vinto l’Argento nel mese di Ottobre a Malta laureandosi Vice Campione d’Europa, ora un super risultato che lo potrebbe definire tranquillamente super Campione”.

Lodi anche a Gabriele Farina che ha vinto tantissimo nella sua lunghissima carriera e che “ora si diverte ancora gareggiando nei tornei più importanti: oltre all’ottimo settimo posto ottenuto in Romania sono da evidenziare il quinto posto al Campionato Europeo di Malta e d il fatto che in Romania Gabriele ha fatto da Coach con importanti e fondamentali suggerimenti tattici per la conquista della Medaglia d’Oro nel Kumite di Rossi”, ha concluso Antonacci. Prossimi importanti appuntamenti per gli Atleti e i mini-Atleti del CSKS Lanciano: la 22esima edizione della Coppa Natale e la 2^ Black Belt, la gara internazionale a Bergamo nel mese di Gennaio.