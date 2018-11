“Canzoni per la vittoria”, questo il titolo dello spettacolo teatrale che Progetto Cultura con la partecipazione dell’Associazione Combattenti e Reduci di Larino e il patrocinio di Comune di Larino ha pensato per ricordare i cento anni dalla prima guerra mondiale. Un originale spettacolo gratuito di musica e teatro sul tema dei sentimenti in guerra.

Cercare di interpretare cosa è stata la prima guerra mondiale attraverso i suoni e le parole delle musiche del tempo è stata una scommessa di Gaetano Ricci che ha voluto cimentarsi come autore e regista di questo evento. Lo hanno seguito diversi amici formando una brigata di circa trenta protagonisti. Insieme agli interpreti ci saranno musicisti alla chitarra, al basso, al clarinetto, alla fisarmonica, alla tromba e alle percussioni.

Lo spettacolo si terrà domenica 2 dicembre alle ore 18,30 al Teatro Risorgimento di Larino. Un omaggio ai tanti soldati, moltissimi poco più che diciottenni, che hanno combattuto la prima guerra mondiale. Un spettacolo che alterna l’attenzione dello spettatore cogliendolo improvvisamente con colpi di scena o cercando di portarlo nelle più profonde emozioni.

Prenotazioni al seguente link oppure recandosi al Foto Digital Center Dieffe, in Corso Magliano 67 a Larino.