Tragedia su Monte Morrone, 35enne perde la vita durante un’escursione

Un’escursione tra amici, una come tante, organizzate in una soleggiata domenica di fine settembre quando l’aria è frizzante e la temperatura ancora mite. Divertirsi a contatto con la natura, riscoprendo questo antico legame. È proprio questo che ha spinto un gruppo di amici provenienti dal frosinate ad organizzare un’uscita su Monte Marrone (Rocchetta al Volturno).

Si trovavano in un paesaggio incontaminato, guidati dalla passione per la natura e dalla soddisfazione di aver raggiunto la vetta. Un panorama mozzafiato ai loro piedi. Una delle esperienze più belle della loro vita si è trasformata in tragedia. Poco dopo le 12 M.C. 35enne originario di Picinisco, comune in provincia di Frosinone accusa un malore e si accascia a terra.

I compagni hanno immediatamente cercato di rianimarlo mentre aspettavano i soccorsi del 118, contattato non appena il ragazzo si è riversato su se stesso. Fulmineo l’arrivo dell’eliambulanza proveniente da Pescata e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) preposto ai salvataggi negli ambienti montani ed impervi. La squadra di soccorso è riuscita a raggiungere velocemente i ragazzi, per dare supporto alle operazioni di intervento dei sanitari del 118 a bordo dell’elisoccorso.

Inutili i tentativi messi in atto dalla squadra composta da un medico rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del CNSAS. La vita del 35enne viene brutalmente spezzata su quel monte. A nulla sono servite le prime cure fornite dai suoi amici e dai soccorsi. M.C. non ce l’ha fatta.

Il medico ne ha dichiarato il decesso prima di imbarcare la salma a bordo dell’elicottero che l’ha portata al campo sportivo di Scapoli. Di lì, in accordo con i Carabinieri, ha raggiunto la camera mortuaria del cimitero di Rocchetta al Volturno.

Nel frattempo una squadra del Soccorso Alpino, grazie al supporto dei Carabinieri Forestali di Pizzone, è tornata a recuperare il resto del gruppo di escursionisti, per condurli in sicurezza a Rocchetta a Volturno.

