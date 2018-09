Secondo gli esperti di meteoinmolise.com “il secondo weekend del mese trascorrerà sotto il dominio di una alta pressione mediterranea. Il tempo si presenterà soleggiato al mattino, mentre durante le ore pomeridiane aumenterà l’instabilità. Le temperature si manterranno intorno alla media del periodo”.

Quindi le previsioni di meteoinmolise.com, dove è possibile trovare anche ulteriori approfondimenti. “Dopo il veloce impulso perturbato dello scorso weekend si sono ripristinate condizioni meteo pienamente estive. L’ alta pressione mediterranea ha ripreso possesso della Penisola facendoci vivere giornate soleggiate e più stabili. In prospettiva, tuttavia, la vivacità atmosferica, propende per un nuovo cambiamento. Infatti, un nuovo nucleo fresco scenderà da nord a cavallo del weekend. La saccatura andrà in cut-off isolandosi sull’Italia centrale e settentrionale dove permarrà per tutto il fine settimana. Tale configurazione favorirà lo sviluppo di instabilità soprattutto durante le ore pomeridiane. Dunque, ci attende un weekend accompagnato da fenomeni temporaleschi e piogge”.

Giovedì: mattina estiva e completamente soleggiata. Al pomeriggio qualche nube sui rilievi interni con basso rischio di qualche scroscio di pioggia tra campobassano e monti del Sannio. Sul resto della regione tempo nel complesso bello con clima gradevole. Serata stabile. Temperatura nella media del periodo; di giorno si toccheranno 27-28 gradi sul capoluogo, 30-31 gradi su venafrano, Isernia e basso Molise, 20 gradi in montagna, 27-28 gradi sulla costa. Ventilazione assente. Mari calmi.

Venerdì: al mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Durante il pomeriggio addensamenti nuvolosi si formeranno sui rilievi interni con rischio di rovesci o temporali. Serata stabile con poche nubi. Temperatura nelle medie del periodo, con punte di 30 gradi nelle pianure interne. Ventilazione debole. Mari calmi.

Sabato: al mattino nubi consistenti sulla costa e Basso Molise con qualche precipitazione in trasferimento poi verso il resto della regione nel pomeriggio. Miglioramento serale. Le temperature non subiranno grandi variazioni se non un leggero calo durante i fenomeni. Ventilazione debole. Mari calmi.

Domenica: mattinata stabile e soleggiata. Al pomeriggio sviluppo di nubi a cui saranno associate piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Precipitazioni che dureranno fino a sera. Miglioramento in nottata. Temperature senza variazioni di rilievo. Mari calmi, venti deboli.