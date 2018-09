E’ stato un pomeriggio di sport, condivisione e scoperta quello di ieri, lunedì 3 settembre, al punto di sosta ‘Il vagabondo’ a Termoli dove gli Arcieri del Castello Svevo hanno organizzato un incontro con l’Ordo Cavalieri di Termole, I cavalieri della Costa Molisana, e la Turismol – unione di più associazioni -, per una giornata dedicata alla casa famiglia La casa di Kore, casa di accoglienza dei bambini.

“I bambini hanno provato nuove sensazioni – spiegano gli organizzatori e promotori dell’incontro -, un approccio con un vero falco, hanno scoperto la tecnica del tiro con l’arco, hanno visto e sentito la storia in merito ai costumi medievali, fatto una passeggiata a cavallo e infine dei disegni dell’evento. Tecnici, istruttori e visitatori sono stati soddisfatti dell’evento per questo possiamo già annunciare che replicheremo l’iniziativa a breve”.

L’evento di beneficenza è stato ampiamente voluto ed organizzato dall’associazione “Il Vagabondo” di Termoli nella sua nuovissima sede e punto di sosta per i camperisti che arrivano a Termoli in via Asia, con la partecipazione straordinaria anche della “Falconeria Usconium”. Il pomeriggio si è svolto proprio all’insegna dello sport e della cultura con giochi e attività con Gioia, bellissimo rapace che è stato l’attrazione principale per i bambini. Paolo Panichella, responsabile della struttura, e tutto il suo staff si sono detti “felicissimi nel fare aderire i bimbi a questa iniziativa, con la promessa di rifarne un’altra prossimamente”.