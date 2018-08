Colori sgargianti e intesti. Dal verde smeraldo nella parte più alta, fino al viola e al blu, con il giallo che illumina il cammino del Corso Nazionale. Nelle scorse serate ha debuttato in tutto il centro cittadino la nuova illuminazione scelta per abbellire e colorare le strade in vista della festa di San Basso. E proprio l’effige del santo patrono compare all’interno di un cerchio sulla parte alta all’ingresso del corso quasi ad accogliere i cittadini, i turisti che ogni sera e per le prossime serate affolleranno la città per i festeggiamenti tra gli appuntamenti religiosi e quelli pagani che abbracciano anche la musica dal vivo.

Ad aprire il lungo percorso illuminato una grande cornice di luci all’incrocio con corso Umberto, dove le luminarie sono particolarmente grandi e imponenti. Mentre sul resto del Corso e sulle vie secondarie le luminarie sono più piccole. Immancabili anche i commenti, tra chi le ha apprezzate postando immediatamente la foto sul profilo facebook per condividere anche con chi è lontano il momento di festa, e chi invece non sembra averle apprezzate. Ma di sicuro, il loro effetto è particolare e imponente, soprattutto se viste dal vivo.